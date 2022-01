Der Fresko-Wettbewerb in Haiger läuft weiter

Passionsgeschichte: Der Chorraum von Haigers evangelischer Stadtkirche ist farbig ausgestaltet. Lediglich ein Platz an einer Wandseite ist noch frei. Für die Fläche rechts neben dem Fenster wird ein neues Auferstehungsmotiv gesucht. Foto: Holger J. Becker-von Wolff

HAIGER - Auch nach dem Aus für den Hessentag im Juni hält die evangelische Kirchengemeinde Haiger am Kunstwettbewerb für die Stadtkirche fest.

Im Inneren des Gotteshauses lässt sich ein mittelalterlicher Fresken-Zyklus bewundern, der aber nicht mehr ganz vollständig ist: Ein Kunstwettbewerb - ursprünglich geplant zum Landesfest - soll weiterhin für die Vervollständigung sorgen. Gesucht wird ein neues Fresko zur Auferstehung.

Im Chorraum hinter dem Altar der Stadtkirche von Haiger findet sich ein farbenprächtiger Bilderzyklus zur Passionsgeschichte Jesu.

Rußender Ofen beschädigte wohl das letzte Freskenmotiv

Das letzte Motiv in dieser Reihe, vermutlich ein Bild zur Auferstehung Jesu, ist nicht zu rekonstruieren - wohl, weil früher darunter lange Zeit ein rußender Ofen gestanden hat.

"Der Kirchenvorstand hält an der Ausschreibung des Wettbewerbs fest", sagt dessen Vorsitzender Sascha Schwunk. "Das wurde schon am Mittwochabend nach dem Bekanntwerden der Absage des Hessentags so einstimmig beschlossen". Gegebenenfalls wird der Zeitraum der Umsetzung an die 975-Jahr-Feier der Kirchweihe 2023 angepasst.

Erste Anfragen von Künstlern signalisieren der Kirchengemeinde, dass es trotz der Absage des Landesfestes im Juni ein guter Wettbewerb werden kann. Schwunk hofft, im Februar erste Skizzen von interessierten Künstlern in den Händen halten zu können. Der Einsendeschluss für die Entwürfe, die später das Format 200 x 70 Zentimeter haben dürfen, ist weiterhin der 28. Februar.

Unter allen Einsendungen wählt eine Jury fünf Entwürfe aus, die jeweils mit 500 Euro dotiert werden, sodass in einem weiteren Schritt Besucher abstimmen können, welches Kunstwerk endgültig in der Kirche angebracht werden soll. Aus Denkmalschutzgründen wird es ein aufgesetztes Bild werden. Prämierte Einsendungen gehen in den Besitz der Stiftung Stadtkirche und der Kirchengemeinde Haiger über. Neben der Größe gibt es eine weitere Vorgabe: Das Kunstwerk soll sich harmonisch in die vorhandene Bildwelt des Zyklus' einfügen.

Die Stiftung evangelische Stadtkirche unterstützt den Kunstwettbewerb, die Bildgeschichte im Altarraum des fast 1000 Jahre alten Gotteshauses erneut zu vollenden.