Der Grabstein-TÜV ist in Haiger unterwegs

Linea Buhl und Dominik Bassang überprüfen die Grabsteine auf ihre Standfestigkeit. Foto: Ralf Triesch/Stadt Haiger

HAIGER - Auch in diesem Jahr ist der sogenannte "Grabstein-TÜV" wieder auf den Friedhöfen in Haiger unterwegs und prüft, ob die Steine dem Druck standhalten. Die Standfestigkeit der Grabsteine wird in der Kernstadt und den Stadtteilen kontrolliert.

"Witterungseinflüsse oder ein nicht fachgerechter Aufbau der Male können die Standsicherheit in Mitleidenschaft ziehen", erklärt Dominik Basseng vom städtischen Fachdienst Friedhofswesen. Um Unfälle durch umstürzende Grabsteine zu vermeiden, werden diese regelmäßig überwacht.

Nicht standsichere Grabmale werden von den städtischen Bauamtsmitarbeitern mit einem roten Aufkleber gekennzeichnet. Dieser bittet die Angehörigen darum, die Grabsteine durch Fachkräfte befestigen zu lassen.

Nach drei Monaten, spätestens am 31. August, erfolgt eine Nachprüfung. Falls die Standfestigkeit der Grabsteine nicht verbessert wurde, werden diese Grabmale auf Kosten der Angehörigen durch die Friedhofsverwaltung umgelegt. "Das machen wir nicht gerne, aber wir sind aus Sicherheitsgründen dazu verpflichtet", erklärt Basseng.