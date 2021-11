Der Haiger-Kalender kommt etwas später

Haiger-Kalender: So soll das Titelbild aussehen. Foto: Stadt Haiger

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HAIGER - Der Haiger-Kalender 2022 kommt etwas später auf den Markt, als ursprünglich geplant war. Der Herausgeber, die Stadt Haiger, nennt Rohstoff-Engpässe als Grund dafür, dass der 26-seitige DIN-A3-Kalender erst Ende November ausgeliefert wird. Er soll zehn Euro kosten.

Es sei schwer gewesen, aus den rund 250 Einsendungen die 24 Blätter (je zwei pro Monat) auszuwählen, sagt Bürgermeister Mario Schramm (parteilos). Über mehrere Kanäle waren Hobbyfotografen aus der Region dazu animiert worden, ihre Lieblingsfotos einzureichen.

Rund 100 Bilder von fast

50 Fotografen zur Auswahl

Knapp 50 Fotografen waren dabei - rund 100 Bilder kamen in die engere Wahl. Die beiden Haigerer Fotografinnen Agnes Schramm und Johanna Hechfellner und Mitarbeiter des städtischen Fachdienstes Öffentlichkeitsarbeit wählten passend zu den Jahreszeiten die besten Motive aus. Zu sehen sind Szenen aus dem Stadtleben und aus den Stadtteilen, Wahrzeichen, Sonnenauf- und -untergänge, Detailaufnahmen aus der Natur, Luftaufnahmen (zum Teil von Drohnen erzeugt), Trickfotos mit speziellen Objektiven und Nachtaufnahmen.

Der Kalender enthält Fotos von Björn Franz, Gernot Schütte, Matthias Peter, Christian Pulfrich, Sabine Flöter, Sabine Bildat, Kristina Haber, Nils Daub, Heike Hilgenberg, Marko Best, Siegbert Werner, Christian Klein, Igor Schick, Matthias Peter, Winfried Kube, Karl-Heinz Siegel, Alex Mittler, Ingrid Kretz und Harald Hofmann.

Zu haben sein wird der Kalender in der Buchhandlung Krenzer, bei H2-Fotografie sowie bei "Edeka Göbel". Auch ein Versand ist möglich (Bestellung per E-Mail an presse@haiger.de), allerdings kommen dann Versandkosten in Höhe von etwa fünf Euro hinzu. Er wird auch im Hessentagsbüro am Marktplatz erhältlich sein, dort kann man ihn auch bestellen, unter Telefon 0 27 73-81 11 00 oder per E-Mail an hessentag@haiger.de.