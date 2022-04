Der "leichte" Verkehr wird über Flammersbach umgeleitet

Die "letzte Meile": Der finale Bauabschnitt der Sanierung der Westerwaldstraße in Haiger beginnt am Abzweig "Reiffenberger" und geht bis zur nächsten Kurve, an der es halb links weiter in Richtung Langenaubach und halb rechts weiter in Richtung Flammersbach geht. Foto: Christoph Weber