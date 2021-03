Der Wahlgewinner heißt nach 2016 erneut FWG

Der Blick vom Eduardsturm über die Kernstadt mit der prägenden Stadtkirche in der Mitte. In der Hessentagsstadt Haiger ist die FWG bei der Kommunalwahl deutlich näher an die weiterhin führende CDU herangerückt. Die SPD verlor an Boden, die FDP gewann dagegen, und Neuling AfD holte zwei Sitze. Archivfoto: Christoph Weber