Deutsch zu lernen, ist das Wichtigste

Ihr erster Tag an einer deutschen Schule (v.l.): Hendrik Pfeffer, Stufenleiter der Jahrgänge 5 bis 7, Lehrerin Swetlana Frasch und Schulleiter Norbert Schmidt begrüßen die Neuankömmlinge an der Haigerer Johann-Textor-Schule. Foto: Johann-Textor-Schule Haiger

HAIGER - 14 Schüler aus der Ukraine Schüler, die vor dem Krieg in ihrer Heimat geflohen sind, haben am Dienstag ihren ersten Schultag an der Johann-Textor-Schule in Haiger gehabt. Schulleiter Norbert Schmidt hieß die neuen Textorianer herzlich willkommen und betonte, man wolle den Kindern von Anfang an ein großes Maß an Normalität bieten und Bildung weiter möglich machen.

Swetlana Frasch übersetzt und übernimmt die Klasse

"Wir werden uns so gut wie möglich um die Kinder kümmern", versprach Schmidt. Es sei auch für die Schule eine neue Situation, und alle müssten gemeinsam lernen, damit umzugehen.

Lehrerin Swetlana Frasch fungierte dabei als Übersetzerin. Sie übernimmt auch die Leitung der Intensivklasse. Diese Klasse werden alle neuen Schüler aus der Ukraine zunächst besuchen, um Deutsch zu lernen.

Parallel dazu gibt es auch Unterricht in einer "Patenklasse". Dafür erhält jeder einen individuellen Stundenplan und in der "Patenklasse" Unterstützung durch einen Mitschüler aus dieser Klasse.

Vorgesehen sei das Konzept für eine Dauer von ein bis zwei Jahren. Der Wechsel in eine Regelklasse erfolge, wenn es die Deutschkenntnisse denn zulassen. Dies gelte auch für Zeugnisnoten. Eine Leistungsbewertung erfolge erst, wenn die nötigen Sprachkenntnisse dafür da seien.

Hendrik Pfeffer, Stufenleiter der Jahrgänge 5 bis 7, überreichte jedem Neuankömmling ein vom Förderkreis gespendetes Willkommensgeschenk: Schreibutensilien und einen Turnbeutel.

Im Anschluss erläuterte er in einer Präsentation das deutsche Schulsystem und das Konzept der Textor- als kooperative Gesamtschule. Mithilfe einer Umrechnungstabelle wurden außerdem das ukrainische und das deutsche Notensystem gegenübergestellt und erklärt.

Informationen gab es auch zum Ganztagsangebot mit verschiedenen Arbeitsgruppen und den Essensmöglichkeiten in der Schule. Nach der Begrüßung frühstückten alle Beteiligten gemeinsam auf Einladung des Fördervereins in der Schulmensa. So gestärkt, ging dann für die Kinder aus der Ukraine der neue Schulalltag gleich los. Für Eltern, die sie begleitet hatten, gab es eine Schulführung.