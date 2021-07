Die Brotdose ist zuckerfreie Zone

Gesundes Frühstück: Sechsheldens Erstklässler erhalten den ersten Preis. Foto: Lahn-Dill-Kreis

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HAIGER-SECHSHELDEN/HERBORN/DILLENBURG - Die erste Klasse der Sechsheldener Grundschule hat den jüngsten Frühstückswettbewerb "Knackig-frisch hält fit - mach' mit!" des Lahn-Dill-Kreises gewonnen. Dabei galt es, von Oktober 2020 bis Mai 2021 auf ein ausgewogenes und gesundes Frühstück zu achten.

Ziel des alljährlichen Wettbewerbes des Arbeitskreises Jugendzahnpflege Lahn-Dill ist es, die Kinder für ein frisches Frühstück zu sensibilisieren und ihnen Freude an ausgewogener Ernährung zu vermitteln. Der Wettbewerb wird begleitet von Unterrichtseinheiten, in denen sich die Kinder mit den Themen "Gesunde Ernährung" und "Zahnpflege" beschäftigen.

Trostpreis für alle weiteren teilnehmenden Klassen

Aus den 159 teilnehmenden Klassen von 47 Grundschulen im Lahn-Dill-Kreis wurden zehn Klassen ausgelost. Der erste Preis: 200 Euro für die Klassenkasse. Die sonst übliche Preisverleihung mit einem gesunden Frühstück musste in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie zum zweiten Mal nach 2020 ausfallen.

Der zweite Preis, 100 Euro für die Klassenkasse, ging an die 3 b der Schule an der Brühlsbacher Warte in Wetzlar. Weitere acht Klassen konnten sich über einen dritten Preis in Höhe von 50 Euro freuen, darunter die Klasse M 1 der Neuen Friedensschule in Merkenbach, die 4 b der Grundschule am Brunnen in Frohnhausen, die 2 b der Jung-Stilling-Schule in Ewersbach und die Klasse 3 a der Grundschule in Eibelshausen.

Alle weiteren Klassen erhielten als Trostpreis einen bunten Softball.