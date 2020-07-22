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Mittwoch, 22.07.2020 - 13:30
2 min

Die Haigerer FDP will keine Post mehr von Dr. Zoubek

Reaktion auf Anzweiflung der Richtigkeit der Wiederernennung seines Nachfolgers Mario Schramm. Fraktionsvorsitzender Seelmeyer: "Möchten von Ihnen nicht mehr kontaktiert werden".

Der FDP-Fraktionsvorsitzende Carsten Seelmeyer (links) hat den ehemaligen Haigerer Bürgermeister Dr. Gerhard Zoubek aufgefordert, ihn und seine Partei nicht mehr mit Eingaben und unbrauchbaren Nachrichten zu belästigen und aus seinem Verteiler zu löschen. Archivfoto: Ute Jung

Der FDP-Fraktionsvorsitzende Carsten Seelmeyer (links) hat den ehemaligen Haigerer Bürgermeister Dr. Gerhard Zoubek aufgefordert, ihn und seine Partei nicht mehr mit Eingaben und unbrauchbaren Nachrichten zu belästigen und aus seinem Verteiler zu löschen. Archivfoto: Ute Jung

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