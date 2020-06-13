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Samstag, 13.06.2020 - 05:31
3 min

Die Haigerer Stadthalle soll an Ort und Stelle bleiben

3561 Unterschriften der Bürgerinitiative hinterlassen bei Politikern Wirkung. Ein Generalplaner soll an dem aktuellen Standort die Varianten Sanierung und Neubau gegenüberstellen.

Christoph Weber: Redakteur Dillenburg
Von Christoph Weber
Redakteur Dillenburg
Haigers Kommunalpolitiker - hier der Bauausschuss - tagen derzeit in der Stadthalle - und beraten dort über die Zukunft eben dieses Gebäudes. Foto: Christoph Weber

Haigers Kommunalpolitiker - hier der Bauausschuss - tagen derzeit in der Stadthalle - und beraten dort über die Zukunft eben dieses Gebäudes. Foto: Christoph Weber

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Haigers Kommunalpolitiker - hier der Bauausschuss - tagen derzeit in der Stadthalle - und beraten dort über die Zukunft eben dieses Gebäudes. Foto: Christoph Weber

Haigers Kommunalpolitiker - hier der Bauausschuss - tagen derzeit in der Stadthalle - und beraten dort über die Zukunft eben dieses Gebäudes. Foto: Christoph Weber

Ein Kritikpunkt an der Haigerer Stadthalle: Der Zugang vom großen Saal zu den Toiletten und zur Garderobe ist nicht barrierefrei. Foto: Christoph Weber

Ein Kritikpunkt an der Haigerer Stadthalle: Der Zugang vom großen Saal zu den Toiletten und zur Garderobe ist nicht barrierefrei. Foto: Christoph Weber

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Christoph Weber: Redakteur Dillenburg
Christoph Weber Volkes Stimme hinterlässt Eindruck
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