Die Müllabfuhrfahrzeuge steckten am Dienstag im Schnee fest

Volle Papiertonnen: Wegen des Wintereinbruchs am Dienstag wird die Leerung in ganz Haiger am 17. April (Samstag) nachgeholt. Foto: Christoph Weber

HAIGER/BREITSCHEID/DRIEDORF - Schnee und Eis haben am Dienstag den Verkehr im Lahn-Dill-Kreis erheblich behindert. Aufgrund von Straßenglätte musste in einigen Orten die Abfallabfuhr eingestellt werden. Ausgefallen sind deshalb die Leerungen der blauen Tonnen in Haiger und seinen 13 Stadtteilen. Die Abfuhr des Altpapiers wird dort am 17. April (Samstag) nachgeholt.

In zwei Gemeinden ist der Sperrmüll liegengeblieben

Betroffen vom unerwartet heftigen Wintereinbruch waren außerdem Sperrmüllabholungen in den beiden Westerwaldgemeinden Driedorf und Breitscheid. Diese sollen nun am Samstag, 10. April, nachgeholt werden.