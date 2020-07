Die Polizei in Haiger hat eine neue Telefonnummer

Neue Nummer: In Haiger ist die Polizei nun unter 0 27 71-90 72 58 zu erreichen. Symbolfoto: Julian Stratenschulte/dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HAIGER (red). Der Polizeiposten Haiger hat eine neue Telefonnummer. Sie ändert sich, da die Kommunikationstechnik der Hessischen Polizei derzeit neu ausgestattet wird. Telefonisch ist die Dienststelle in Haiger ab sofort unter der neuen Nummer 0 27 71-90 72 58 erreichbar. Wer die Polizei in Haiger per Fax kontaktieren möchte, kann das künftig unter der Nummer 06 11-3 27 66 35 31 tun.