Die Steinbacher "Gickels" feiern ihren 100. Geburtstag

Auf genau 191 Seiten blickt der TSV Steinbach in seiner Festschrift auf die 100-jährige Geschichte zurück. Aufgeteilt ist das Buch im Format DIN A4 quer in neun Kapitel. In den ersten sieben Abschnitten geht es um die sportliche Geschichte des Vereins seit 1921. Die achte Rubrik ist sowohl der Gegenwart als auch dem sportlichen Werdegang der Fußballer sowie der Vorstandstätigkeit seit dem 1. März 1921 gewidmet. Im abschließenden Kapitel neun geht es um "die anderen Vereine im Dorf".

Angereichert wird die Vereinschronik durch Interviews mit Zeitzeugen und prägenden Personen zahlreicher Epochen sowie Anekdoten rund um den Verein. Auch ist zu lesen, warum nach TSV-Toren der Hahn kräht. Der "Gickel", denn die Fans nicht oft genug hören können, ist "Hagen der Erste", dessen Hahnenschrei sein Besitzer Dirk Uhr frühmorgens aufnahm und der sich jetzt digital bei jedem Steinbacher Treffer zu Wort meldet.

Das 100-Jahr-Buch ist für Mitglieder kostenlos. Für alle anderen kostet es 19,90 Euro und ist in der Geschäftsstelle am Stadion, bei Fliesen-Triesch, Fisch-Goll, bei Heimspielen am Fan-Stand und im Internet auf https://www.tsv-steinbach.de/ fanshop erhältlich.