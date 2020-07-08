Mittwoch,
08.07.2020 - 15:02
1 min
Die Tagespflege im "SonntagsPark" in Haiger öffnet wieder
Die Einrichtung der Diakoniestation nimmt am 13. Juli den Regelbetrieb auf. "Die Corona-Zeit hat pflegende Angehörige an ihre Grenzen gebracht", sagt Geschäftsführer Hauptmann.
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