Diebe stehlen in Haiger fünf E-Bikes

HAIGER - Zweimal sind in der Nacht auf Sonntag unbekannte Einbrecher in Haiger in Gebäude eingestiegen und haben hochwertige Fahrräder gestohlten.

Aus einer Garage in der Schlesischen Straße verschwanden zwischen 22 und 9 Uhr zwei Cube- und zwei KTM-E-Bikes, ein herkömmliches Fahrrad und ein Fernsehgerät. Der Schaden beträgt laut der Dillenburger Polizei rund 13 000 Euro. Zudem wurde zwischen 1 Uhr und 9.30 Uhr aus einem Carport in der Straße Am Vogelsang ein E-Bike der Marke Conway geklaut. Der Schaden beläuft sich auf 2000 Euro.

Die Polizei fragt: Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Haiger aufgefallen? Hinweise erbitten die Ermittler in Dillenburg unter Telefon 0 27 71-90 70.