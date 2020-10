Dieter Hallervorden spielt in Siegen vor weniger Zuschauern

Eine Szene aus "Gottes Lebenslauf": Dieter Hallervorden (links) und das Schlosspark- Theater Berlin gastieren zwar weiterhin am Mittwochabend im Siegener "Apollo-Theater" - allerdings nun vor einem deutlich kleineren Publikum als ursprünglich geplant. Der Kreis hat ein Abstandsgebot erlassen. Foto: Schlosspark-Theater

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

SIEGEN - Die Allgemeinverfügung, die der Kreis Siegen-Wittgenstein am Dienstag herausgegeben hat, hat auch Konsequenzen für das "Apollo-Theater" in Siegen und das Gastspiel von Dieter Hallervorden am heutigen Mittwoch, 21. Oktober.

Der im August genehmigte Saalplan mit Zwei-Drittel-Belegung ist nicht mehr gültig. Das Theater darf vorerst nur noch rund 100 Personen in den Saal einlassen. Das entspricht etwa einem Viertel der vorgesehenen Besucherzahl.

Dennoch: Dieter Hallervorden und das Schlosspark- Theater Berlin werden trotzdem dort spielen. Seit zwei Tagen bauen sie ihr Bühnenbild in Siegen auf. Allerdings werden sie nun vor deutlich kleinerem Publikum agieren.

In der Konsequenz heißt das: Nur jeder vierte Kartenbesitzer kann sich auf einen Komödienabend mit "Gottes Lebenslauf" freuen, denn: Eingelassen werden nur die Besucher, die Platzkarten mit den Nummern 16 bis 30 in einer geraden Sitzreihe haben.

Theaterleitung verspricht Nachholtermine

Dazu teilt die Theaterleitung mit: "Für alle übrigen Platzkarten-Besitzer gilt: Hallervorden wird wiederkommen! Das Apollo-Theater bietet Nachhol-Veranstaltungen am Ende der Spielzeit an."

Näheres zu aktuellen Entwicklungen ist der Theater-Website www.apollosiegen.de zu entnehmen.