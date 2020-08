3 min

Dillbrechter Kinder ziehen von Offdilln nach Fellerdilln um

Während der Sperrung der Landesstraße nach Offdilln wird in Fellerdilln eine zweite Kita-Gruppe reaktiviert. Betreuung an zwei Nachmittagen in der Woche entfällt bis zum Jahresende.

Von Christoph Weber Redakteur Dillenburg