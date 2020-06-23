Dillbrechter Pfarrer wechselt zur Kirchengemeinde Bicken/Offenbach

In wenigen Tagen ist es so weit: Pfarrer Roland Friedrich wechselt seinen Amtssitz von Dillbrecht/Fellerdilln/Offdilln zur Kirchengemeinde Bicken/Offenbach. Foto: Klaus-Dieter Schwedt
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DIE ZEIT DER VAKANZ
In der Vakanzzeit der Dillbrechter Kirchengemeinde werden der benachbarte Pfarrer
Jonas Schmidt (Oberroßbach) sowie Prädikanten für die Gottesdienste verantwortlich zeichnen. Die Konfiarbeit wird der Allendorfer Pfarrer Michael Böckner übernehmen. Auch die monatlichen Bibelstunden werden weiter stattfinden.
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