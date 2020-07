Doppel-Schulleiter geht in den Ruhestand

Der Kapitän verlässt das Schiff: Nach 27 Jahren geht Guido Ax, Schulleiter der Mittelpunktgrundschule Haiger und der Grundschule Sechshelden, in den Ruhestand. Foto: Klaus-Dieter Schwedt

HAIGER (kds). 27 Jahre lang war Guido Ax mit Herz und Seele Pädagoge. Zum 31. Juli tritt der Schulleiter der Mittelpunktgrundschule Haiger sowie der Grundschule Sechshelden mit etwas Wehmut und berechtigtem Stolz auf das Erreichte seinen Ruhestand an. Wegen der Coronapandemie war eine größere Verabschiedung nicht möglich, am letzten Schultag vor den Ferien wurde er im kleinen Kreis von den Lehrerkollegien verabschiedet.

"Ich möchte mich von allen verabschieden, denen ich während meiner Schulleitungstätigkeit auf unterschiedlichste Weise begegnet bin und bedanke mich für das entgegengebrachte sehr große Vertrauen. Das war und ist keine Selbstverständlichkeit. Es gab mir Mut, Zuversicht und die nötige Rückendeckung, nicht nur die beiden Schulen zu leiten, sondern sie mit den Kindern, Eltern und den Lehrerkollegien weiterzuentwickeln", sagte der 66-jährige Rudersdorfer. Der Respekt und die Anerkennung ihm gegenüber habe ihn auch ermutigt, Konflikte anzunehmen und zu versuchen, sie miteinander zu lösen.

Geboren wurde der Pädagoge am 15. Oktober 1953 in Rudersdorf. Nach der Volksschule besuchte er sieben Jahre lang das altsprachliche humanistische Gymnasium des Klosters in Willich-Schiefbahn. An der Hochschule in Siegen absolvierte er sein Studium. Bei berufsbegleitenden Maßnahmen der IHK Dillenburg übernahm der Siegerländer anschließend den Deutsch-, Mathematik- und Sportunterricht und begleitete die Berufseinsteiger bei der praktischen Arbeit in den Betrieben.

Nach seiner folgenden achtjährigen Tätigkeit in der Grundschule Roßbachtal gab es 1993 für Guido Ax eine freudige Überraschung: "Ich hielt die Anfrage für die Bewerbung als Konrektor der Grundschule Haiger in den Händen. Nach meiner Einstellung war ich neun Jahre lang als stellvertretender Schulleiter tätig.

Schulschließung

konnte Ax verhindern

Als Rektorin Emmi Wehnge in den Ruhestand wechselte, wurde ich ihr Nachfolger und wurde vor zehn Jahren zusätzlich zum Schulleiter in Sechshelden berufen", erinnerte sich Ax.

Ein besonderes Ereignis für Ax war die vor sechs Jahren drohende Schulschließung in Sechshelden. "Erst nach intensiven Gesprächen mit der Politik, dem Schulträger und dem Staatlichen Schulamt wurde entschieden, diese Grundschule als eigenen Standort zu erhalten", erzählt er. In den letzten Wochen seiner Tätigkeit wurde der Schulleiter von der Coronakrise auf Trab gehalten. "Mein Hauptanliegen war es, die Schule pädagogisch und in der Gestaltung weiter zu entwickeln, damit sich die Schüler hier wohlfühlen und ihre hohe Lernbereitschaft unter Beweis stellen können", sagte Ax rückblickend. Es sei wichtig, im Schulalltag die Individualität jedes einzelnen Kindes anzunehmen, seine Persönlichkeit weiterzuentwickeln und zu stärken.

In diesem Zusammenhang zeigte Guido Ax besondere Projekte der letzten beiden Jahre auf, wie beispielsweise den einladend gestalteten Spielplatz und den rundum gelungenen Naturforschergarten. "Besonders stolz bin ich auf den in fünf Bauabschnitten gestalteten Schulhof als Lebensraum für alle", so Ax.

Guido Ax wird der Haigerer Mittelpunktgrundschule mit ihren zur Zeit gut 300 Schülern noch einige Zeit als aktiver Mitarbeiter im Förderkreis treu bleiben.

In seinem Ruhestand möchte er seine Hobbys intensivieren, wie Wandern und Bersteigen im Hochgebirge, klassische Musik und der Besuch von Philharmoniekonzerten. Darüber hinaus möchte er sich eventuell zum Palliativbegleiter ausbilden lassen.