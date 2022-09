Drachenfans hoffen auf sonniges Wetter und ausreichend Wind

Bunte Drachen, blauer Himmel: Wunschrahmenbedingungen für das Wochenende am Haarwasen in Haiger. Archivfoto: Katrin Weber

HAIGER - Das Haigerer Drachenfest kehrt nach einer Corona-Zwangspause in der gewohnten Form zurück: Am Samstag und Sonntag, 1./2. Oktober, können sich alle Drachenfans jeweils von 11 bis 17 Uhr am Rande des Sportplatzes am Haarwasen treffen und auf trockenes und sonniges Herbstwetter mit ausreichend Wind hoffen.

An beiden Tagen gibt es ein Programm für Klein und Groß. Auch für Speisen und Getränke wird gesorgt sein.

Dennis Bechtum, der bereits seit vielen Jahren während der Veranstaltung mit selbst genähten Drachen begeistert, wird außerdem wieder außergewöhnliche Drachen-Exemplare in die Lüfte emporsteigen lassen. Der Eintritt ist frei.