Drei Fraktionen fordern: Straßenbeiträge auf Eis legen

Teuer: Die Westerwaldstraße in Haiger ist gleichzeitig die Landesstraße L 3044. Bei der anstehenden Sanierung werden die Anlieger für die Arbeiten am Gehweg zur Kasse gebeten. Deren Anteil an den geplanten rund 380 000 Euro Kosten liegt bei 55 Prozent, also etwa 209 000 Euro. Archivfoto: Christoph Weber