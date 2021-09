Drei Infostände zur Hessentagsstraße in Haiger

Gruß aus Haiger: In der Stadt im Dreiländereck steigt 2022 der Hessentag. Archivfoto: Stadt Haiger

HAIGER - Das Hessentagsteam der Stadt Haiger möchte alle Anwohner und Gewerbetreibende der geplanten Hessentagsstraße über die aktuellen Planungen informieren. Dazu sollen Anlieger die Möglichkeit erhalten, den Verantwortlichen aus dem Rathaus ihre Fragen persönlich zu stellen.

Hierzu gibt es mehrere Informationsstände, die jeweils von 15 bis 19 Uhr besetzt sind. Am Mittwoch, 29. September, ist der Parkplatz von Opti-Möbel in der Bahnhofstraße 31 - 37 Anlaufstation. Am Donnerstag, 30. September, ist der Infostand in der Bahnhofstraße 55 - 57 am ehemaligen "Haus der Technik" aufgebaut. Am Freitag, 1. Oktober, folgt der Marktplatz.

Von dort ist es dann auch nicht mehr weit zum Hessentagsbüro an der Ecke Hauptstraße/Kreuzgasse. Die städtischen Mitarbeiter nehmen dort Hinweise und Anregungen zum Hessentag 2022 entgegen.