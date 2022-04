Drei Unfallfluchten: Ermittler der Polizei bitten um Hilfe

Symbolfoto: VRM

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HAIGER/SINN/-EDINGEN - Die Ermittler der Dillenburger und der Herborner Polizei hoffen auf Zeugen: Sie bitten um Hilfe beim Klären dreier Fälle von Unfallflucht.

Bereits am Mittwoch vergangener Woche, so berichtete es die Polizei erst jetzt, muss es in Haiger zwischen 12 und 13.15 Uhr in der Industriestraße in Richtung Sechshelden zu einem Motorschaden gekommen sein, der eine gut 20 Meter lange Ölspur nach sich zog. In deren Höhe lagen zudem Bruchstücke aus Stahlguss. Ein Opel-Fahrer fuhr mit seinem türkisen Meriva darüber, wobei der linke Hinterreifen des Opels beschädigt wurde. Der Schaden am Reifen wird mit 100 Euro beziffert.

Mitarbeiter der Stadt Haiger beseitigten die Ölspur. Hinweise auf den Verursacher erbittet die Dillenburger Polizei unter Telefon 0 27 71-90 70.

In Sinn hat ein Autofahrer im Stöckweg - vermutlich beim Wenden - einen grauen Dreier-BMW touchiert, der zwischen Mittwoch um 21 Uhr und Donnerstag um 8 Uhr am Ende der Sackgasse auf einem privaten Parkplatz gestanden hat. Die Polizei schätzt den Schaden hinten links an der Stoßstange auf rund 800 Euro. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Telefon 0 27 72-4 70 50.

Reparatur der Stoßstange kostet wohl rund 1000 Euro

Das gilt ebenso im Zusammenhang mit einer Unfallflucht in Edingen: Offenbar beim Vorbeifahren streifte ein Unbekannter mit seinem Wagen einen abgestellten BMW, der zwischen 23.20 Uhr am Sonntag und 9 Uhr am Ostermontag am rechten Fahrbahnrand des Neuen Wegs geparkt gewesen ist. Er fuhr davon, ohne sich um den Schaden an der Stoßstange des BMW vorne links zu kümmern. Die Polizei schätzt die Reparaturkosten auf rund 1000 Euro. Nun hofft sie auf Hinweise von Zeugen des Unfalls.