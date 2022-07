4 min

Drittes "Grünes Licht" für zwei Großprojekte in Haiger

Am 20. Juli wird abschließend über einen Restaurantanbau an die Stadthalle sowie den Umzug des Busbahnhofs in die Nähe des Hauptbahnhofs abgestimmt. Noch gibt es keinen Gegenwind.

Von Christoph Weber Redakteur Dillenburg