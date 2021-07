Drogen-Einkaufsfahrt endet im Knast

Bereits seit einiger Zeit hatten Ermittler des Rauschgiftkommissariates der Regionalen Kriminalinspektion Lahn-Dill ein Pärchen aus Haiger im Visier. Am Samstag klickten die Handschellen. Symbolfoto: dpa

HAIGER - Bereits seit einiger Zeit hatten Ermittler des Rauschgiftkommissariates der Regionalen Kriminalinspektion Lahn-Dill ein Pärchen aus Haiger im Visier. Am Samstag klickten die Handschellen. Seit Anfang dieses Jahres wurde gegen die beiden ermittelt. Einheiten aus den Polizeipräsidien Mittel- und Westhessen sowie dem Landeskriminalamt in Wiesbaden observierten am Samstag eine "Einkaufsfahrt" des 33-Jährigen im Grenzgebiet zu Belgien und Holland. Auf dem Rückweg stoppte der Haigerer in Wilnsdorf und die Polizei schlug zu. Sie nahmen ihn fest, durchsuchten sein Auto und entdeckten darin vier Kilo Amphetamin.

Im Anschluss suchten die Polizisten die Wohnung des Pärchens sowie die der Mutter der 26-Jährigen, eine 65-jährigen Haigererin, auf. In der Wohnung des Pärchens stießen die Ermittler auf 430 Ecstasy-Tabletten sowie 40 Gramm Cannabis. In der Wohnung der Seniorin entdeckten die Ordnungshüter weitere 650 Gramm Amphetamin. Neben den Drogen stellten Ermittler die beiden Fahrzeuge des Pärchens sicher. Die Staatsanwaltschaft prüft derzeit, ob die Audis als Tatmittel der sogenannten Einziehung unterliegen.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in Limburg wurden die 26-Jährige und der 33-Jährige einem Haftrichter am Amtsgericht Limburg vorgeführt. Der ordnete Untersuchungshaft wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen gegen das Pärchen an. Das Duo sitzt derzeit in Untersuchungshaft.

Die 65-Jährige wurde nach ihrer erkennungsdienstlichen Behandlung und Vernehmung entlassen, auf sie kommen Verfahren wegen Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz zu.