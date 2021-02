EFG Haiger eröffnet Indoor-Spielplatz

Die EFG Haiger lädt ein: Ihr Gemeindezentrum in der Schillerstraße wird zum coronakonformen Indoorspielplatz. Foto: EFG

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HAIGER - Bei schlechtem Wetter nicht durch Pfützen stapfen, sondern im Warmen auf dem Trampolin springen - so könnte das Motto lauten, das in der Evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Haiger mit dem Indoor-Spielplatz startet. Da das Gemeindehaus im Augenblick nur sehr eingeschränkt genutzt werden kann, soll es - wie schon in der Vergangenheit an einzelnen Wochenenden erprobt - für die Kinder zugänglich gemacht und zu einem großen, beheizten Indoor-Spielplatz umfunktioniert werden.

"Wir wollen gerade in dieser anstrengenden Zeit Raum und Möglichkeit geben, dass Kinder sich mal wieder richtig austoben können und Eltern wissen, wo sie auch bei schlechtem Wetter mal zum Spielen hingehen können", so die Verantwortlichen der Gemeinde. Neben viel Platz wird es zwei verschiedene Ebenen geben, die zum Beispiel von Familien plus einer nicht zum Hausstand gehörenden Person gebucht werden können.

In Ebene eins wird es schwerpunktmäßig um die Altersstufe bis 8 Jahre gehen. Hier steht neben Trampolin, Lego-Ecke, Fahrzeugpark, Schwungtuch und Bastel-Corner jede Menge Platz zur Verfügung, um überschüssige Energie loszuwerden. Die Spieldauer ist auf maximal 75 Minuten begrenzt. In Ebene zwei können sich die Älteren bei Tischtennis, Billard, Kicker oder Chill-Lounge entspannen. Das alles unter Einhaltung der aktuell geltenden Hygienebestimmungen. Der Besuch des Indoor-Spielplatzes nur nach vorheriger Online-Anmeldung möglich und ist kostenlos.