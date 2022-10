Ehepaar Uyar feiert Diamanthochzeit

Ramazan und Hamiyet Uyar aus Haiger sind seit 60 Jahren verheiratet. Foto: Helmut Blecher

HAIGER - Eigentlich begeht man in der Türkei die hierzulande gefeierten Etappen eines Ehelebens eher nicht. 60 gemeinsame Jahre sind für Ramazan und Hamiyet Uyar aber schon eine kleine Feier im Familienkreis wert. Die Diamanthochzeit fällt auf den 15. Oktober.

Das Paar kam 1970 nach Haiger. Aus Denizli in der Westtürkei haben sie sich einst auf den Weg gemacht, um in Deutschland zu arbeiten und genug Geld zu verdienen, um nach der Rückkehr in die Heimat finanziell gut abgesichert zu sein.

Aber wie so oft, kam es auch bei den Uyars anders. Ehemann Ramazan, der bei Hailo und Format-Küchen arbeitete, machte sich 1980 selbstständig und eröffnete ein Lederwarengeschäft, das für ein auskömmliches Einkommen sorgte.

Drei Kinder sind aus der Ehe hervorgegangen, die wiederum für acht Enkelkinder gesorgt haben. Sohn Mutlu ist in die Fußstapfen seines Vaters getreten und arbeitet im Geschäft mit. Ramazan Uyar denkt noch lange nicht an den Ruhestand.

Auf die Frage, welche Wünsche sie sich noch erfüllen möchten, winken beide bescheiden ab. Man sei mit dem Erreichten zufrieden. Solange es die Gesundheit zulässt, fährt das Ehepaar jedes Jahr einmal in die alte Heimat, um den Rest ihrer weitverzweigten Familie zu besuchen.