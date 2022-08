Eibach: Abwassermeister zu sein, ist "ein cooler Job"

Dienstjubiläum: Björn Eibach, Leiter des Abwasserwerks der Stadt Haiger. Foto: Stadt Haiger

HAIGER - "Es ist auf jeden Fall ein cooler Job. Weil man auch viele verschiedene Aufgaben hat": Das hat Björn Eibach, der Leiter des Haigerer Abwasserwerks, gesagt, als er von Bürgermeister Mario Schramm (parteilos) eine Dankesurkunde zu seinem Jubiläum "25 Jahre im Öffentlichen Dienst" entgegennahm.

Eibach absolvierte von 1997 bis 2000 bei der Stadt Siegen eine Ausbildung zum Ver- und Entsorger, berichtet die Stadt Haiger in einer Mitteilung. Nach dem Zivildienst arbeitete er von 2001 bis 2008 als Chemielaborant bei der Stadt Herdorf. In dieser Zeit erwarb er außerdem einen Ausbilderschein und bildete sich zum staatlich geprüften Abwassermeister weiter. Seinen Dienst bei der Stadt Haiger begann Björn Eibach am 1. Juli 2008 als Abwassermeister.

Der Personalratsvorsitzende Joachim Schmidt schloss sich den Dankesworten des Bürgermeisters im Namen der Personalvertretung an und wünschte dem 42-Jährigen alles Gute. Zum Jubiläum wurden außerdem kleine Geschenke überreicht.