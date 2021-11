Ein 3D-Modell von Haiger um das Jahr 1750 herum

Blick in die Geschichte: Sibylle Kasteleiner zeigt ihren Besucherinnen von der Haigerer Textor-Schule eine Urkunde über einen Grundstückskauf von 1607. Foto: Johann-Textor-Schule Haiger

HAIGER - Die AG "Geschichtskurs der Stadt Haiger" der Johann-Textor-Schule hat das Haigerer Stadtarchiv besucht. Die Schülerinnen unter Leitung von Susanne Menges, die selbst im Archiv beschäftigt ist, arbeiten derzeit an einer Rekonstruktion der Stadt um 1750.

In Zusammenarbeit mit der 3D-Druck-AG soll so ein dreidimensionales Modell entstehen, das auf dem Hessentag gezeigt werden soll. Dazu haben die Schülerinnen bereits alte Landkarten studiert und eine eigene Kartenskizze der Stadt angefertigt. "Eine Herausforderung dabei war, dass die Stadt 1723 nahezu komplett abgebrannt ist", sagt Menges.

Haiger hatte nicht etwa vier, sondern zwei Stadttorhäuser

Erstaunt waren die Schülerinnen, welche Schätze Menges und ihre Stadtarchiv-Kollegin Sibylle Kasteleiner ihnen präsentierten: Von einem Artikel der "Zeitung für das Dillthal" von 1878 über alte Lagerbücher mit Angaben zu Grundstückseigentümern und Kartenskizzen aus dem 18. Jahrhundert bis hin zu Fotos des zerstörten Haiger aus dem Zweiten Weltkrieg und Bildern der 1958 gebauten Gebäude der heutigen Johann-Textor-Schule war viel Spannendes und Wissenswertes dabei.

Ein Modell von Alt-Haiger wurde bereits in den 60er-Jahren des 20. Jahrhunderts anhand von Kupferstichen angefertigt. Allerdings entspricht es nicht mehr dem modernen Kenntnisstand. So weiß man heute, dass das Rathaus an einer anderen Stelle gestanden hat. Zudem hat Haiger statt vierer Stadttorhäuser nur zwei besessen - und im Jahr 1750 gab es den Marktplatz in der Stadt noch gar nicht.

Außerdem stieg die Gruppe auf den Haigerer Kirchturm hinauf, um von oben einen besseren Überblick auf die Stadt zu bekommen.

Als nächster Termin steht für die Schülerinnen ein Treffen mit einem Architekten an. Er kann zur Rekonstruktion des Stadtmodells dreidimensionale Messdaten des heutigen Haigers liefern. Diese sollen dann die 3D-Druck-AG beim Erstellen des digitalen Modells unterstützen.

Außerdem zeichnet der Geschichtskurs Skizzen von Gebäuden, Türmen und Stadtmauern, die dann als 3D-Modelle am Computer umgesetzt werden.