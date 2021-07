Ein ganzer Tag voller Sport und Bewegung

Beim Sporttag sind alle Mittelpunktgrundschüler in Bewegung. Durchgeführt wurde die Veranstaltung von Teamern des Eventdienstleisters Trixitt aus Bochum. Foto: Mittelpunktgrundschule Haiger

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HAIGER - Ein Highlight zum Schuljahresende: Der Sport- und Bewegungstag hat für viele lachende Gesichter bei den Haigerer Grundschülern und den Lehrkräften gesorgt. Nach einem gemeinsamen Aufwärmprogramm mit allen Kindern und Lehrkräften ging es an zahlreiche sportliche Stationen auf dem Schulhof und in der Turnhalle der Mittelpunktgrundschule. Wichtig war bei allen Stationen, dass die Kinder diese in ihren festen Lerngruppen oder mit ausreichend Abstand absolvierten.

Beim "Speedmaster" sammelten die Kinder im Eiltempo Rundenpunkte für ihre Klasse beim Vorwärts- und Rückwärtssprint. An einer anderen Station galt es aus dem Stand heraus die weitesten "Känguruh-Sprünge" zu absolvieren und im Anschluss viele Treffer beim Werfen auf große Tonnen zu erzielen. In der Turnhalle wartete ein überdimensionaler Tischkicker. Treffsicherheit mussten die Grundschulkinder beim Völkerballspiel unter Beweis stellen. Für die größte Begeisterung aber sorgte ein Hindernisparcours, ähnlich einer riesigen, aufblasbaren Hüpfburg: In einer festgelegten Zeit versuchte jede Klasse, diesen Parcours so oft wie möglich zu durchlaufen. Das sorgte bei aller Anstrengung für viel gute Laune.

Fitness und eine Tanzchoreografie

In den Pausen trafen sich die Kinder mit ausreichend Abstand, um unter Anleitung Fitness- und Tanzchoreografien zu erlernen. Als einige Kinder den 90er-Jahre-Hit "Macarena" einforderten und schon bald der ganze Schulhof gemeinsam tanzte, war der Höhepunkt des Tages erreicht. Noch nach Ende des Sporttages am Nachmittag tanzten etliche Kinder auf dem Spielplatz gemeinsam den Macarena-Dance, berichtete Schulleiterin Andrea Günther, die sich über den gelungenen Schuljahresabschluss freute.