Einbahnverkehr in der Haigerer Industriestraße

Die Industriestraße in Haiger wird ab Montag, beginnend am Ortseingang, auf einer Länge von 600 Metern saniert. In den dafür vorgesehenen vier Wochen wird ein Einbahnstraßenverkehr in Richtung Firma Cloos eingerichtet. Foto: Christoph Weber

Haiger (cw). Ab Montag, 28. September, wird ein rund 600 Meter langes Teilstück der zwei Kilometer langen Industriestraße in der Haigerer Kernstadt saniert. Für die Arbeiten, die etwa 80 000 Euro kosten werden, sind vier Wochen veranschlagt.

Betroffen ist der Bereich vom Ortseingang aus Richtung Sechshelden kommend bis kurz vor der Rotebergstraße bei Cloos.

Der Verkehr rollt bis etwa Ende Oktober von Sechshelden nach Haiger auf einer Einbahnstraße. In der Gegenrichtung geht es in dieser Zeit über die Bahnüberquerung in der Carl-Cloos-Straße und am Haiger-Center vorbei in Richtung Dillenburg.

Der Baustellenbereich liegt in der Einmündung der Industriestraße zur Frauenbergstraße. Die Anlieger können vier Wochen lang nur über "Gollacker" und Rotebergstraße in den freien Teil der Industriestraße einfahren. Während der Arbeiten kommen einige automobile Bewohner möglicherweise für gewisse Zeiten nur eingeschränkt zu ihrer Zufahrt.

Die Anlieger werden

nicht zur Kasse gebeten

Kosten kommen auf die Anlieger nicht zu, da es sich bei der Maßnahme nicht um eine grundhafte Erneuerung, sondern eine Sanierung der Fahrbahndecke handelt.