Einbrecher im Sportheim in Oberroßbach

HAIGER-OBERROSSBACH - Haiger-Oberroßbach (red). Zwischen Mittwoch vergangener und Mittwoch dieser Woche sind Einbrecher gewaltsam ins Sportheim in Oberroßbach eingedrungen. Offensichtlich stahlen sie aus einer Geldkassette einen geringen Euro-Betrag. Die Reparatur der Aufbruchschäden wird etwa 300 Euro kosten, schätzt die Polizei. Hinweise auf die Täter oder auf verdächtige Personen, die sich im genannten Zeitraum am Sportheim aufgehalten haben, erbitten die Ermittler in Dillenburg unter Telefon 0 27 71-90 70.