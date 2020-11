Einbrecher machen in Sechshelden viel kaputt

Symbolfoto: Thomas Naumann

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HAIGER-SECHSHELDEN - Großer Schaden in Sechshelden: Bei einem Einbruch in die Willi-Thielmann-Halle haben der oder die Täter durch das Aufbrechen der Eingangstür, mehrerer Innentüren und des Mobiliars einen Schaden von mindestens 5000 Euro anrichtet. Das hat Polizeisprecher Martin Ahlich mitgeteilt. Art und Umfang der Beute stehen noch nicht fest. Der Einbruch erfolgte zwischen 15 Uhr am Donnerstag und 6.30 Uhr am Freitag. Die Polizei hofft auf Zeugen und fragt: Wer hat zur Tatzeit in der Willi-Thielmann-Straße rund um die Sporthalle verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nehmen die Ermittler unter Telefon 0 27 71-90 70 entgegen.