Einbrecher stehlen in Haiger Werkzeuge von einer Baustelle

Symbolfoto: Picture Factory/Fotolia

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HAIGER - Einbrecher in Haiger: Unbekannte Täter sind am Wochenende nach Freitag um 16 Uhr in ein Haus am Obertor eingestiegen, das derzeit umgebaut wird.

"Die Täter verschafften sich Zutritt zu dem Haus und", so berichtet es Polizeisprecher Guido Rehr, "brachen den Lagerraum einer Elektroinstallationsfirma auf." Aus diesem hätten die Einbrecher eine bisher nicht bekannte Menge an Werkzeugen gestohlen. Entdeckt wurde der Einbruch am Montagvormittag gegen 7.15 Uhr.

Die Polizei in Dillenburg hofft nun auf Zeugen. Wer Hinweise geben kann, sollte sich mit den Ermittler unter Telefon 0 27 71-90 70 in Verbindung setzen.