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Sonntag, 26.07.2020 - 19:00
2 min

"Endlich mal wieder raus und feiern" beim SSV Langenaubach

Der SSV Langenaubach hat am Samstag seinen 100. Geburtstag mit einem Liveauftritt der "Öli Müller Bluesband" und 150 Gästen gefeiert.

Von Klaus Dieter Schwedt
Bestens besetzt gibt die "Öli Müller Bluesband" ein Geburtstagsständchen zum 100-jährigen Bestehen des SSV Langenaubach (v.l.): Jens Schäfer-Stoll, Öli Michael Müller, Oliver Zapf und Peter Schneider. Foto: Klaus Dieter Schwedt

Bestens besetzt gibt die "Öli Müller Bluesband" ein Geburtstagsständchen zum 100-jährigen Bestehen des SSV Langenaubach (v.l.): Jens Schäfer-Stoll, Öli Michael Müller, Oliver Zapf und Peter Schneider. Foto: Klaus Dieter Schwedt

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