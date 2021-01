Erinnerung an ermordete Juden am Leben erhalten

Gedenken der jüdischen Familien, die von Nazis aus Haiger deportiert und ermordet wurden: Hobbyhistorikerin Renate Steinseifer und Kulturamtsleiter Andreas Rompf. Foto: Ralf Triesch/Stadt Haiger

HAIGER - "Wir müssen ein Zeichen setzen und das Thema am Leben erhalten" - das haben die Hobbyhistorikerin Renate Steinseifer und Haigers Kulturamtsleiter Andreas Rompf gesagt, als sie am Mittwoch an den "Stolpersteinen" und am Ärztehaus in Haiger weiße Rosen niederlegten.

Anlass war der internationale Holocaust-Gedenktag anlässlich der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau durch die Rote Armee am 27. Januar 1945.

Lesung aus jüdischem Totengebet "Kaddisch"

Steinseifer las bewegende Zeilen aus dem "Kaddisch", dem jüdischen Totengebet vor. Das Gebet endet mit den Worten: "Es sei der Name des Ewigen gelobt, von nun an bis in Ewigkeit! Es sei Fülle des Friedens vom Himmel herab, und Leben, über uns und über ganz Israel."

Weiße Rosen an den "Stolpersteinen" in der Kreuzgasse 7.

Der Künstler Gunter Demnig hatte von ihm entworfene "Stolpersteine" am 19. Juni vergangenen Jahres in der Kernstadt vor Häusern eingebaut, in denen jüdische Familien lebten und arbeiteten, ehe sie von Nazis in Konzentrationslager deportiert und umgebracht wurden. Die Initiative ging von der Lehrerin Martina Stettner von der Johann-Textor-Schule und von Renate Steinseifer aus. Die Hobbyhistorikerin veröffentlicht dazu in Kürze ein Buch.

Zu den jüdischen Bürgern aus Haiger gehörten die Familie Hirsch (Kreuzgasse 7), Irma Strauß und Jettchen Bornheim (Hauptstraße 25) sowie Isaak, Gertrud und Norbert Löwenstein, Selma Hirsch und Geschwister (Frigghof 5).