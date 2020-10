Erneut Fahrkartenautomat an Bahnsteig gesprengt

Fahrkartenautomat gesprengt: Nachdem ein solches Gerät im Hörlenweg in Haiger-Allendorf (Foto) schon im Februar und vergangene Woche erneut Ziel eines Anschlags gewesen war, ist in der Nacht zum Montag der Automat am Sechsheldener Bahnsteig in die Luft geflogen. Archivfoto: Polizei Dillenburg

HAIGER-SECHSHELDEN - Unbekannte haben in der Nacht zum Montag am Bahnsteig in Sechshelden einen Fahrkartenautomaten gesprengt. Erst vergangene Woche war in der Nacht zum Donnerstag in Allendorf eine solche Tat verübt worden - nach Anfang Februar zum bereits zweiten Mal in diesem Jahr.

Gegen 2.20 Uhr habe sich jemand an dem Automaten in der Straße Zum Hengsbach zu schaffen gemacht, teilte die Polizei am Montag mit. Die Wucht der Explosion riss den Automaten aus seinem Betonfuß. Teile des Geräts schleuderten gegen einen vorbeifahrenden Zug. Verletzt wurde niemand. Der Schaden wird mit 30 050 Euro beziffert.

Kripo hofft auf Zeugen

für die nächtliche Tat

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge zur Tatzeit in der Nähe der Bahngleise beobachtet haben, sich unter Telefon 0 27 71-90 70 bei ihr in Dillenburg zu melden.