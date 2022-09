Erneut schlagen Bronzediebe im Dillgebiet zu

Symbolfoto: Rainer Fuhrmann/Fotolia

HAIGER-OBERROSSBACH/SINN - Haiger-Oberroßbach/Sinn (jöw). Wenige Wochen nach einer ähnlichen Tat bei der Glocken- und Kunstgießerei Rincker in Sinn ist nun eine Gießerei in Oberroßbach betroffen: Wie die Polizei erst am Montag berichtete, sind unbekannte Täter dort nach 20 Uhr am vergangenen Donnerstag eingestiegen, nachdem sie ein Seitenfenster des Handwerksbetriebs in der Grundstraße aufgebrochen hatten. Entdeckt wurde die Tat am Freitagmorgen um 8.15 Uhr. Aus der Werkstatt stahlen die Diebe verschiedene Rohstoffe zum Gießen, Bronzefiguren, Modelle und Urnentafeln. Der Schaden beträgt rund 50.000 Euro.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Einbruchdiebstahl und fragt: Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Grundstraße aufgefallen? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Telefon 02771-9070.