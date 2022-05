Erster Stadtrat warnt vor Fahrt durch den Radwegetunnel

Der Rabenscheider Tunnel ist auf der kompletten Länge von 1114 Metern asphaltiert, doch das Bauwerk hat noch den Status Baustelle. Deshalb ist eine Nutzung so lange gefährlich, wie noch keine durchgehende Beleuchtung angebracht ist. Foto: Christoph Weber

HAIGER-LANGENAUBACH - Als Haigers Stadtrat Helmut Schneider (CDU) am Mittwoch in der Stadtverordnetenversammlung nach der Möglichkeit einer besseren Straßenoberfläche als der jetzigen Schotterpiste auf Langenaubacher Seite außerhalb des Radwegetunnels nach Breitscheid gefragt wurde, machte der Bürgermeistervertreter zunächst einmal deutlich, dass die Nutzung des Rabenscheider Tunnels derzeit nicht angebracht ist, weil auch nach der Asphaltierung des 1114 Meter langen Tunnelinneren dort noch ein Baustellenstatus vorherrsche.

Im Innern müssen noch Notrufsäulen und Beleuchtung montiert werden, was erst im Juni passieren soll. Es bestehe die Gefahr, dass Radfahrer, die teilweise selbst ohne Licht unterwegs sind, im Dunklen auf Fußgänger treffen und es dadurch zu Unfällen komme.

Dass die neue Radverbindung von Breitscheid nach Langenaubach schon fleißig genutzt wird, davon zeugen zahlreiche Berichte und Bilder in verschiedenen sozialen Netzwerken.

Über eine aktuelle bauliche Absicherung des Tunnels wurde nicht gesprochen. Wohl aber über die Probleme eines festen Wegs. Dies sei, so Schneider, in diesem FFH-Gebiet in Form einer Asphaltierung nicht möglich. Geplant sei aber, einen etwa 1,5 Meter breiten Streifen so zu präparieren, dass er auch für Fahrradfahrer nutzbar sei, die nicht mit Mountainbikes unterwegs sind.