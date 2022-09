EU entscheidet über das "Grüne Becken" in Sechshelden

Idyllisch: In der Nähe der Sechsheldener Wohnbebauung nördlich des Bahndamms ist ein "Grünes Becken" geplant, um Hengstbach und Kuhbach bei starkem Regen "abzufangen". Die Entscheidung liegt in Brüssel, weil die geplante Fläche im FFH-Gebiet "Krombachswiesen und Struth bei Sechshelden" liegt. Foto: Christoph Weber

Große Zerstörungskraft: Gartenhütten und Blechgaragen wurden am 17. September 2006 in Sechshelden aus anderen Gärten angeschwemmt. Am Haus oben sieht man den Wasserstand, den der Hengstbach in der Nacht hatte. Archivfoto: Gunter Fries