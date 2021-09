2 min

Fahrbahnteiler im Westen Aubachs soll 2022 gebaut werden

Grundstücksbesitzer im "Selmbach" in Langenaubach und in der "Turmstraße" in Weidelbach müssen Anliegergebühren zahlen. Hessenkassengeld soll in Stadthallensanierung fließen.

Von Christoph Weber Redakteur Dillenburg