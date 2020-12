Fahrkartenautomat am Bahnhof Dillbrecht gesprengt

Am Bahnhof Dillbrecht wurde ein Fahrkartenautomat gesprengt. (Foto: Jörg Fritsch)

HAIGER-DILLBRECHT - Ein Fahrtkartenautomat ist am Bahnhof Dillbrecht gesprengt worden. Wie die Polizei am Samstag auf Nachfrage mitteilte, ereignete sich der Vorfall zwischen dem 24. und 25.Dezember. Eine Spaziergängerin entdeckte demnach den zerstörten Automaten am Morgen des ersten Weihnachtsfeiertages und benachrichtigte die Beamten.

Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge sollen der oder die unbekannten Täter den Inhalt einer Farbsprühdose in den Innenraum des Fahrkartenautomaten geleitet haben und diesen mithilfe eines Böllers entzündet haben. Die Höhe des entstandenen Schadens konnte die Polizei Dillenburg am Samstag noch nicht beziffern.

Die weiteren Ermittlungen hat die Bundespolizei aufgenommen.