Fahrspur auf der Haigerer Talbrücke wird erneuert

HAIGER - Die Autobahn-GmbH Westfalen lässt auf der Haigertalbrücke der A 45 in Fahrtrichtung Dortmund die rechte Fahrspur erneuern und die Übergangskonstruktion am Bauwerk reparieren. Derzeit wird bereits die Verkehrsumlegung vorbereitet. Während der Arbeiten stehen in beiden Fahrtrichtungen zwei Fahrspuren zur Verfügung. Vom 22. Juni bis 4. Juli wird die Deckschicht der ersten Fahrspur abgefräst und erneuert. Im Anschluss startet die Sanierung der Übergangskonstruktion. Diese Arbeiten dauern bis Ende November an.