Farbe in Hauseingang in Haiger gekippt

Wer war das? Die Polizei sucht die Unbekannten, die in Haiger Farbe in den Eingang eines Mehrfamilienhauses geschüttet haben. Fotomontage: Polizei Dillenburg

HAIGER - Riesensauerei in Haiger: Unbekannte haben nach 22 Uhr in der Nacht zum Montag zehn Liter weiße Farbe aus einem Eimer in den Hauseingang eines Mehrfamilienhauses in der Straße Steinchen geschüttet. Entdeckt wurde die Tat laut Polizei am Montagmorgen gegen 6 Uhr. Der Schaden beträgt rund 100 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und hofft auf Zeugen. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Telefon 02771-9070.