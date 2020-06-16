Dienstag,
16.06.2020 - 14:07
2 min
FC Niederroßbach möchte Tiefbrunnen bohren
Ziel der Fußballer ist es, ihren Rasenplatz nicht mit Trinkwasser bewässern zu müssen. Der Haigerer Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales und Kultur befürwortet das mehrheitlich.
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