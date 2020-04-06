Montag, 06.04.2020 - 18:30
3 min
"Ferien zu Fuß": Rund um den "Alten Berg" bei Dillbrecht
Von Christoph Weber
Redakteur Dillenburg
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DER RUNDWEG
Länge: Knapp 10 Kilometer
Dauer: 2.30 Stunden
Schwierigkeit: leicht
Strecke: 95 Prozent befestigte Wege, 5 Prozent Asphalt
Anreise: Mit Regionalbahn 95 bis zur Haltestelle Dillbrecht - mit Buslinie 106 (Haltestelle Dillbrecht-Bahnhof) - mit dem Auto Landesstraße 3442 zwischen Fellerdilln und Dillbrecht
Parken: Bahnhof Dillbrecht
Gastronomie: Landgasthof Mühlenhof Offdilln
Alternative: Am Mühlenhof auf die "Dill-Bergtour" abbiegen (12,6 statt 3,2 Kilometer bis zum Start und Ziel in Dillbrecht)
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