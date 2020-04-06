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Montag, 06.04.2020 - 18:30
3 min

"Ferien zu Fuß": Rund um den "Alten Berg" bei Dillbrecht

Wir setzen unsere beliebte Wanderserie "Ferien zu Fuß" fort: Diesmal führt die Tour über knapp zehn Kilometer rund um den "Alten Berg" bei Dillbrecht.

Christoph Weber: Redakteur Dillenburg
Von Christoph Weber
Redakteur Dillenburg
Der Rückweg zum Dillbrechter Bahnhof führt parallel zur Dill. Die Quelle oberhalb von Offdilln, das durch die Bäume zu sehen ist, liegt nur wenige Kilometer entfernt. Fotos: Christoph Weber

Der Rückweg zum Dillbrechter Bahnhof führt parallel zur Dill. Die Quelle oberhalb von Offdilln, das durch die Bäume zu sehen ist, liegt nur wenige Kilometer entfernt. Fotos: Christoph Weber

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Fotos
Der Rückweg zum Dillbrechter Bahnhof führt parallel zur Dill. Die Quelle oberhalb von Offdilln, das durch die Bäume zu sehen ist, liegt nur wenige Kilometer entfernt. Fotos: Christoph Weber

Der Rückweg zum Dillbrechter Bahnhof führt parallel zur Dill. Die Quelle oberhalb von Offdilln, das durch die Bäume zu sehen ist, liegt nur wenige Kilometer entfernt. Fotos: Christoph Weber

Oberhalb des Landgasthauses Mühlenhof weisen Schilder auf die "Dill-Bergtour" hin. Foto: Christoph Weber

Oberhalb des Landgasthauses Mühlenhof weisen Schilder auf die "Dill-Bergtour" hin. Foto: Christoph Weber

Zwei alte Offdillner Schätze: Rechts das sanierte Backhaus und links die renovierungsbedürftige Schmiede. Foto: Christoph Weber

Zwei alte Offdillner Schätze: Rechts das sanierte Backhaus und links die renovierungsbedürftige Schmiede. Foto: Christoph Weber

Vom Kamm zwischen dem Roßbach- und dem Dilltal ist bei klarer Luft sogar der Turm auf der Angelburg zu sehen. Foto: Christiane Franz

Vom Kamm zwischen dem Roßbach- und dem Dilltal ist bei klarer Luft sogar der Turm auf der Angelburg zu sehen. Foto: Christiane Franz

Noch nicht "reif" für das Abholzen sind auf der Roßbachtaler Seite diese Bäume, die in knapp zehn Jahren zu Brennholz werden. Foto: Christoph Weber

Noch nicht "reif" für das Abholzen sind auf der Roßbachtaler Seite diese Bäume, die in knapp zehn Jahren zu Brennholz werden. Foto: Christoph Weber

Haubergswirtschaft prägt das Bild der Waldwege im oberen Dill- und Roßbachtal. Foto: Christoph Weber

Haubergswirtschaft prägt das Bild der Waldwege im oberen Dill- und Roßbachtal. Foto: Christoph Weber

Der Dillhöhenweg wird mit einem "D" markiert. Bei der Variante auf der linken Flussseite ist der Buchstabe schwarz. Foto: Christoph Weber

Der Dillhöhenweg wird mit einem "D" markiert. Bei der Variante auf der linken Flussseite ist der Buchstabe schwarz. Foto: Christoph Weber

Der Rückweg zum Dillbrechter Bahnhof führt parallel zur Dill. Die Quelle oberhalb von Offdilln ist nur wenige Kilometer entfernt. Foto: Christoph Weber

Der Rückweg zum Dillbrechter Bahnhof führt parallel zur Dill. Die Quelle oberhalb von Offdilln ist nur wenige Kilometer entfernt. Foto: Christoph Weber

Ein Teil des Rundwegs orientiert sich an einer Rothaarsteig-Spur. Foto: Christoph Weber

Ein Teil des Rundwegs orientiert sich an einer Rothaarsteig-Spur. Foto: Christoph Weber

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DER RUNDWEG

Länge: Knapp 10 Kilometer

Dauer: 2.30 Stunden

Schwierigkeit: leicht

Strecke: 95 Prozent befestigte Wege, 5 Prozent Asphalt

Anreise: Mit Regionalbahn 95 bis zur Haltestelle Dillbrecht - mit Buslinie 106 (Haltestelle Dillbrecht-Bahnhof) - mit dem Auto Landesstraße 3442 zwischen Fellerdilln und Dillbrecht

Parken: Bahnhof Dillbrecht

Gastronomie: Landgasthof Mühlenhof Offdilln

Alternative: Am Mühlenhof auf die "Dill-Bergtour" abbiegen (12,6 statt 3,2 Kilometer bis zum Start und Ziel in Dillbrecht)

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Weiterführende Links
In unserem Dossier finden Sie weitere Teile unserer Serie „Ferien zu Fuß“
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