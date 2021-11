Feuerwehr Haiger bekämpft zwei Großbrände

Beförderungen bei der Feuerwehr (v. l.): Wehrführer Sven Alber, Matthias Freischlad, Maximilian Michels, Christof Diehl, Luca Haas, Matthias Kohnen, Amy-Noreen Gollhardt, Bürgermeister Mario Schramm und Stadtbrandinspektor Andreas Dilauro. Foto: Stadt Haiger

HAIGER - "Die Feuerwehr Haiger hat sich, ebenso wie die weiteren elf Abteilungen der Feuerwehren der Stadt Haiger, der Herausforderung gestellt und trotz der widrigen Umstände die Einsatzbereitschaft sichergestellt", sagte Wehrführer Sven Alber in der jüngsten Hauptversammlung der Feuerwehr Haiger. Webseminare und Online-Meetings seien aber kein Ersatz für den regulären Betrieb. "Feuerwehr macht man mit den Händen. Online geht das nicht", unterstrich Alber.

Bürgermeister Mario Schramm ging unter anderem auf den geplanten Umbau beziehungsweise Neubau des Feuerwehrhauses Haiger ein.

Bilanz

Die Feuerwehr Haiger ist im Jahr 2020 zu 131 Einsätzen gerufen worden. Darunter waren 25 Kleinbrände, zwei mittelgroße Brände, zwei Großbrände und 41 Technische Hilfeleistungen.

Zum 31. Dezember 2020 hatte die Feuerwehr Haiger 52 Einsatzkräfte, davon zwei Frauen. Der Jugendfeuerwehr gehören 18 Jungen an. Die Alters- und Ehrenabteilung besteht aus zehn Mitgliedern.

Stadtbrandinspektor (SBI) Andreas Dilauro erklärte, belastend im Hinblick auf die Corona-Regeln für die Wehr sei die ständige Kritik an den notwendigen Entscheidungen der Verantwortlichen. Zunehmend bereite die Ersatzbeschaffung von Einsatzfahrzeugen und Ausrüstung Probleme. Das für Juli 2021 angekündigte Fahrgestell für Tanklöschfahrzeuge sei bis heute nicht beim Aufbauhersteller eingetroffen.

Jugendwart Florian Kasteleiner zeigte sich erfreut, dass die Nachwuchsarbeit - unter Auflagen - wieder aufgenommen werden könne.

Ehrungen und Beförderungen

Feuerwehrfrau-Anwärterin ist nun Amy-Noreen Gollhardt, Feuerwehrmann-Anwärter Matthias Freischlad, Feuerwehrmann: Christof Diehl, Matthias Kohnen und Julius Nagy, Oberfeuerwehrmann Luca Haas und Oberlöschmeister Maximilian Michels. Ralf Wagner erhielt seine Urkunde für die Dienstzeitverlängerung über das 60. Lebensjahr hinaus. Henning Löber erhielt die Urkunde für die Anerkennungsprämie 30 Jahre. Wehrführer Alber nahm die Ernennungsurkunde für die restliche Amtszeit in Empfang. Er hatte trotz der Pandemie seine noch fehlenden Lehrgänge an der Landesfeuerwehr-Schule in Kassel absolviert.