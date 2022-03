Feuerwehr rückt aus: Zwei Flächenbrände in Haiger

Die Feuerwehr Haiger hatte das offene Feuer recht schnell unter Kontrolle. Foto: Fritsch

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HAIGER - Gleich zweimal innerhalb von 20 Stunden ist die Haigerer Feuerwehr ausgerückt, um Flächenbrände zu bekämpfen.

Am Donnerstag um kurz nach 16 Uhr eilten zwölf Einsatzkräfte mit zwei Löschfahrzeugen und dem Einsatzleitwagen nach Flammersbach. Am Ende der Brückenstraße in Richtung Langenaubach standen rund 200 Quadratmeter Wiese in Flammen, berichtete der stellvertretende Stadtbrandinspektor Leo Dilauro. Die Kameraden hatten das Feuer schnell im Griff. Nach circa 20 Minuten sei der Brand gelöscht gewesen, teilte Dilauro mit.

Die Feuerwehr in Haiger wurde zu einem Flächenbrand gerufen. (Foto: VRM)

Bereits am Mittwochabend hatte es für die Haigerer Wehr eine Alarmierung gegeben. Als die ebenfalls zwölfköpfige Hilfstruppe mit drei Fahrzeugen um 20.10 Uhr am Brandort zwischen dem Bauhof in der Haigerer Hüttenstraße und der Bahnstrecke Dillenburg - Siegen eintraf, stand der Bahndamm auf einer Fläche von rund 300 Quadratmetern in Flammen. Auch hier konnten die Helfer, ebenfalls unter Führung von Leo Dilauro, das Feuer innerhalb weniger Minuten löschen.

Menschen wurden in beiden Fällen nicht verletzt. Auch Gebäude waren weit genug von den Flammen weg, sodass sich der Schaden in Grenzen hielt.

Die Brandursache ist noch nicht geklärt; die Polizei hat die Daten zu den Einsätzen aufgenommen.