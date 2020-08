Figaro "Lino" ist seit 25 Jahren Meister seines Fachs

"Lino" Olizzo mit der Ehrenurkunde für sein Jubiläum "25 Jahre Meister": Es gratulieren (v.l.) Mario Schramm, Ralf Jeschke, Manuela Reiter und Sebastian Hoffmanns. Foto: Franz Ewert

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Haiger (wf). Der Haigerer Friseurmeister Pasquale Olizzo, den alle nur "Lino" nennen, hat sein 25-jähriges Meisterjubiläum gefeiert. Olizzo ist seit dem 31. Juli 1995 Meister im Friseurhandwerk, die Prüfung legte er in Frankfurt ab.

Mit der Eröffnung seines Betriebs in Haiger erfolgte Mitte Mai 1996 die Eintragung in die Handwerksrolle - und die Mitgliedschaft in der Friseurinnung, in der er sich seit anderthalb Jahrzehnten engagier, und zwar im Prüfungsausschuss und im Fachbeirat - speziell im Damenfach.

In der Innung betreut er

den beruflichen Nachwuchs

Als stellvertretender Fachbeiratsvorsitzender und Lehrlingswart gehört "Lino" Olizzo dem Innungsvorstand an und zeichnet als Vorsitzender des Ausschusses für die Berufsbildung und eben als Lehrlingswart für einen Fortbestand des Friseurgewerks besonders wichtigen Bereich der Innungsarbeit verantwortlich: den Berufsnachwuchs.

Darauf wiesen Obermeisterin Manuela Reiter und Kreishandwerksmeister Ralf Jeschke überreichten ihm mit Kreishandwerkerschafts-Geschäftsführer Sebastian Hoffmanns die Ehrenurkunde der Handwerkskammer Wiesbaden.