Filmreife Verfolgungsjagd in Siegen

Großeinsatz in Siegen: Auf einen Diebstahl im Kaufland-Einkaufsmarkt in der Hagener Straße folgt eine filmreife Verfolgungsjagd, an deren Ende die Polizei den Täter festnimmt. Foto: Jörg Fritsch

SIEGEN - Aufsehenerregende Verfolgungsjagd inklusive Schusswaffengebrauch in Siegen: Am Ende konnte die Polizei einen Ladendieb festnehmen, der während seiner Flucht erst ein Taxi und danach noch ein Privatauto in seine Gewalt gebracht hatte.

Nach einem Ladendiebstahl am Samstagnachmittag im Kaufland-Einkaufsmarkt an der Hagener Straße war der 34-jährige Täter in einem Taxi geflüchtet. Während der Fahndung nach ihm entdeckte die Polizei das Taxi und gab dem Fahrer Anhaltezeichen. Der Ladendieb zwang jedoch den Taxifahrer, weiterzufahren. Im Bereich Fludersbach/Peipers Halde stoppte das Taxi, und der Täter verließ mit einer Schusswaffe in der Hand das Fahrzeug.

Kurz darauf, so berichtet es ein Siegener Polizeisprecher, zwang er mit der Waffe einen den 22 Jahre alten Fahrer eines mit mehreren Personen besetzten Pkw zum Anhalten.

Warnschuss verhallt ohne Reaktion des Flüchtenden

Die Insassen des Autos konnten flüchten, und der Täter fuhr mit dem Wagen ein paar hundert Meter, bevor das Auto an einem Fußweg mit einem Zaun kollidierte. Nun ließ der Mann den Pkw zurück und flüchtete - mit der Schusswaffe in der Hand - zu Fuß. Polizeibeamte nahmen daraufhin - ebenfalls zu Fuß - die Verfolgung auf. Sie riefen dem 34-Jährigen zu, die Waffe fallen zu lassen. Da der Mann nicht reagierte, gab ein Beamter einen Warnschuss aus seiner Dienstwaffe ab. Der Täter flüchtete ungeachtet dessen unbeirrt weiter.

Auto erfasst den Täter und schleudert ihn zu Boden

Im Bereich Fludersbach versuchte er erneut, fahrende Autos anzuhalten. Dabei wurde er von einem Pkw erfasst, stürzte zu Boden und erlitt dabei leichte Verletzungen. Daraufhin konnten Polizisten den Mann überwältigen und festnehmen.

Gegen den 34-Jährigen liegen zwei Haftbefehle vor

Während der Kontrolle des 34-Jährigen stellten die Beamten fest, dass der Täter alkoholisiert war. Zudem fanden die Beamten geringe Mengen Betäubungsmittel bei ihm.

Gegen ihn wird nun wegen einer Vielzahl an Straftaten ermittelt. Außerdem stellte sich heraus, dass zwei Haftbefehle gegen ihn vorliegen. Die Überprüfung der Waffe ergab, dass es sich um eine täuschend echt wirkende Schreckschusspistole handelte, die mit mehreren Schuss Munition geladen war.

Nach umfangreichen Ermittlungen und Vernehmungen ist der Mann am Sonntag in Haft genommen worden.