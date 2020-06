Ford Transit in Sechshelden beschädigt

Symbolfoto: VRM

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Haiger-Sechshelden (red). In der Sechsheldener Straße in Sechshelden haben Unbekannte in der Nacht zum Sonntag einen weißen Ford Transit beschädigt. Der Kleintransporter war in Höhe der Hausnummer 5 geparkt. Die Täter knickten die Frontscheibenwischer und Teile des Wischarms um, rissen die Spiegelflächen beider Außenspiegel, deren äußere Plastikabdeckungen und auf der Fahrerseite eine gelbe Begrenzungsleuchte ab. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf mindestens 600 Euro. Hinweise erbitten die Ermittler unter Telefon 0 27 71-90 70.